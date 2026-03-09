Una donna è stata arrestata dopo aver sparato più colpi di arma da fuoco contro la casa della cantante Rihanna a Los Angeles. L'episodio è avvenuto nelle ultime ore e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'accaduto e sull'identità della donna coinvolta.

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la casa della cantante Rihanna a Los Angeles. La polizia, riferiscono i notiziari locali, ha arrestato una donna di 35 anni, ritenuta responsabile degli spari. La polizia ha riferito che nell’incidente, verificatosi domenica, non ci sono stati feriti. Non è chiaro se la cantante fosse in casa al momento, né se la donna arrestata avesse qualche legame con la popstar. Nel 2018, un uomo venne accusato di essersi introdotto con la forza in un’altra abitazione di Rihanna a Hollywood Hills e di avervi trascorso 12 ore. L’uomo, che si dichiarò colpevole di stalking, vandalismo e resistenza a pubblico ufficiale venne poi condannato alla libertà vigilata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rihanna, spari contro la casa della cantante a Los Angeles: arrestata una donna

