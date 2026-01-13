Rifiuti elettronici obiettivo di raccolta Ue ancora lontano per l’Italia

L’Italia sta affrontando ancora sfide nella gestione dei rifiuti elettronici, con i quantitativi raccolti che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dall’Unione europea. Nonostante un aumento nella raccolta, il paese deve compiere ulteriori passi per rispettare le normative comunitarie e migliorare la gestione di questi rifiuti, fondamentali per la tutela ambientale e il riciclo sostenibile.

Nonostante sia in aumento la gestione dei quantitativi di Rifiuti elettronici, l'obiettivo di raccolta fissato dall' Unione europea è ancora lontano per l'Italia. Questo il messaggio con cui Erion Weee accompagna i dati sul bilancio dedicato al 2025 da cui emerge che per raggiungere il target europeo bisogna sostanzialmente raddoppiare i numeri pro-capite. Erion Weee è il consorzio del sistema Erion dedicato alla gestione dei Raee, cioè dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici. Nel 2025 sono state gestite su tutto il territorio nazionale più di 244mila tonnellate di Raee, in crescita del 3% rispetto al 2024 quando erano stati 237mila tonnellate (si erano fermate a 232mila nel 2023).

Nuovo accordo di programma per la raccolta dei raee con la distribuzione - Sottoscritto l'accordo di programma tra Centro di Coordinamento Raee, associazioni di categoria del retail, aziende produttrici e di raccolta rifiuti. distribuzionemoderna.info

Rifiuti elettronici, in aumento i canali di raccolta - Rifiuti elettronici, aumentano i canali di raccolta per spingere i numeri in Italia, dove il tasso nazionale del 2024 si è fermato al 29,6% (era al 30,2% nel 2023, al 34% nel 2022), ancora molto ... ilsole24ore.com

2C Elettronica in Ecologia è un’azienda della nostra Provincia che da 40 anni opera in particolare nel settore del recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici; la serietà e professionalità nello svolgere il loro servizio li ha portati ad essere una tra le aziende leader - facebook.com facebook

