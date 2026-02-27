Deliveroo Glovo e lo sfruttamento | riders in sciopero

Sabato 28 febbraio, i rider di Glovo e Deliveroo hanno deciso di fermarsi e manifestare in piazza XX Settembre a Bologna, a partire dalle 15. L’azione riguarda il settore delle consegne a domicilio, coinvolgendo i lavoratori delle due piattaforme. La protesta si svolge nel centro della città, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulle condizioni di lavoro dei rider.

Sabato 28 febbraio, dalle ore 15, i rider che lavorano per le piattaforme di delivery Glovo e Deliveroo sciopereranno in piazza XX Settembre, a Bologna. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Usb.La protesta nasce dopo il “controllo giudiziario” attivato dalla Procura di Milano nei confronti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Riders, Cgil apre un canale diretto con Glovo e Deliveroo per risolvere le controversie sindacali«Con cadenza bisettimanale per Glovo e settimanale per Deliveroo, i lavoratori possono discutere dei propri problemi professionali assistiti dal... Leggi anche: Anche Deliveroo commissariata per sfruttamento dei riders. Paghe inferiori in alcuni casi fino al 90% rispetto alla soglia di povertà Primo Turno da RIDER! Quanto ho Guadagnato La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Glovo in controllo giudiziario e in perdita: è nei dati il tesoro dei delivery; Food delivery e caporalato tra i rider, anche Deliveroo finisce commissariata; Deliveroo: dopo Glovo lo stesso scenario, paghe sotto la soglia di povertà, rapporti di lavoro non corretti; Caporalato, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario: Sfrutta i rider. Rider sfruttati, dopo Glovo il pm commissaria anche DeliverooIl pm di Milano Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo, colosso del delivery food, dopo quello nei confronti di Glovo, e sempre per caporalato sui rider. secondopianonews.it Deliveroo: dopo Glovo lo stesso scenario, paghe sotto la soglia di povertà, rapporti di lavoro non correttiLa società dovrà procedere in Italia alla regolarizzazione di tutti i rider che sono 3000 a Milano e 20,000 in totale, gli stipendi lordi sono per il 73/% dei lavoratori, sotto i 1200 euro mensili ... rtl.it Un nuovo sviluppo giudiziario scuote il mondo del food delivery in Italia: dopo il caso di Glovo, anche Deliveroo è finita sotto la lente della magistratura milanese per ipotesi di caporalato e sfruttamento dei lavoratori. - facebook.com facebook Rider, Deliveroo e Glovo al bivio: uscita dall’Italia o regolarizzazione Rita Querzè, @Corriere x.com