Anche Deliveroo commissariata per sfruttamento dei riders Paghe inferiori in alcuni casi fino al 90% rispetto alla soglia di povertà

per l'Usb Deliveroo non è l'eccezione, è la regola. Intanto la procura di Milano chiede i documenti a 7 società che utilizzano la piattaforma Dopo Glovo, anche Deliveroo Italy finisce sotto controllo giudiziario nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano per caporalato e sfruttamento dei rider. Il provvedimento urgente di ieri ha disposto la nomina di un amministratore esterno e ha contestato un modello fondato su paghe giudicate non dignitose e su una gestione del lavoro guidata dall’algoritmo, che potrebbe coinvolgere fino a 20mila lavoratori tra Milano e il resto del Paese. Pesantissime le parole utilizzate dal pm Paolo Storari nel provvedimento, nel quale si legge: “L’amministratore unico di Deliveroo Italy S. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

