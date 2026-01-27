Interruzione volontaria di gravidanza la proposta di legge del Patto per l' Abruzzo per garantire diritti sicurezza clinica e pari accesso ai servizi

L’interruzione volontaria di gravidanza rappresenta un diritto fondamentale garantito dalla legge. La proposta di legge del Patto per l'Abruzzo mira a assicurare sicurezza clinica e pari accesso ai servizi, rafforzando i diritti delle donne e la qualità delle cure. Un passo importante per consolidare i Livelli Essenziali di Assistenza e promuovere un sistema sanitario più equo e accessibile.

Garantire un diritto previsto dalla legge e un servizio che fa parte a pieno titolo dei Livelli Essenziali di Assistenza. È questo l'obiettivo della proposta di legge regionale sul riordino del servizio di interruzione volontaria di gravidanza (Ivs), presentata dai consiglieri regionali di.

