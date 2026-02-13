Il contratto Ugl ha dato tutele ai rider A Bombardieri dico | bisogna ascoltare i lavoratori non imporre modelli ideologici

Il contratto firmato dall'Ugl ha migliorato le condizioni di lavoro dei rider, e questa è una conquista concreta. Luigi Bombardieri, leader della Uil, ha criticato l’accordo, ma è importante ascoltare le esigenze dei lavoratori e non imporre soluzioni ideologiche. Recentemente, alcuni rider hanno espresso soddisfazione per le tutele ricevute, evidenziando come questa misura abbia garantito maggiore sicurezza durante le consegne.

Gentile direttore, in merito alle dichiarazioni del segretario generale della Uil, Luigi Bombardieri, sul contratto dei rider sottoscritto da Ugl Rider e Assodelivery vorrei spiegare perché non solo sono infondate, ma rischiano di alimentare una narrazione ideologica lontana dalla realtà dei fatti. Il contratto Ugl Rider non è un “contratto pirata”: è un contratto firmato dall’organizzazione sindacale largamente più rappresentativa del settore. Nel perimetro Assodelivery operano circa 40.000 rider e la Ugl rappresenta il 13% dei lavoratori complessivi e oltre il 90% dei rider sindacalizzati. Numeri oggettivi, non opinioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Paolo Capone, leader dell’UGL, ha chiesto di mettere al centro le scelte condivise e la partecipazione per rafforzare le tutele dei lavoratori.

Il leader dell’UGL, Paolo Capone, ha chiesto un dialogo più aperto tra sindacati e datori di lavoro per migliorare le tutele dei lavoratori.

