Ricostruzione e rilancio dei territori altri 50 milioni di euro | dalle strade ai palazzi fino alle rocche storiche

Sono stati stanziati 50 milioni di euro per la ricostruzione e il rilancio dei territori in Umbria, coinvolgendo sia le zone del cratere sismico sia i comuni limitrofi danneggiati. Questi fondi saranno destinati a interventi su strade, edifici pubblici, palazzi storici e rocche, contribuendo alla ripresa e alla valorizzazione del patrimonio culturale e infrastrutturale della regione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.