Ricostruzione e rilancio dei territori altri 50 milioni di euro | dalle strade ai palazzi fino alle rocche storiche
Sono stati stanziati 50 milioni di euro per la ricostruzione e il rilancio dei territori in Umbria, coinvolgendo sia le zone del cratere sismico sia i comuni limitrofi danneggiati. Questi fondi saranno destinati a interventi su strade, edifici pubblici, palazzi storici e rocche, contribuendo alla ripresa e alla valorizzazione del patrimonio culturale e infrastrutturale della regione.
Altri 50 milioni per la ricostruzione sismica in Umbria, sia per l'area del cratere che per quei comuni esterni che hanno subito danni minori ma rilevanti ai fini del patrimonio pubblico e storico. Di questa somma, 34 milioni andranno alle aree maggiormente colpite, mentre i restanti 16, come già. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
