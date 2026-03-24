La star americana ha infatti sfilato sul red carpet in un abito Rabanne della collezione Primavera-estate 2024, ma la parte più interessante del look era senza dubbio quella nascosta sotto. A rompere l’effetto super glamour del vestito argentato, con i suoi spacchi altissimi e la superficie metallica lucidissima, è stata una semplice T-shirt bianca aderente con stampata proprio la stessa Hannah Montana, ricoperta di stelle e lustrini. Ed è proprio con questo geniale dettaglio che il look smette di essere solo un bellissimo vestito da première e immediatamente ci trasporta nell'atmosfera degli anni Duemila e nel mondo di Miley Stewart, studentessa di giorno e pop star di notte e quell’immaginario che ha cresciuto un’intera generazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hannah Montana è tornata! E Miley Cyrus la riporta sul red carpet con un look decisamente anni Duemila

Articoli correlati

Miley Cyrus con mamma Tish, indistinguibili sul red carpet del Palm Springs International Film FestivalSul red carpet del Palm Springs International Film Festival, Miley Cyrus e mamma Tish sono sembrate due sorelle.

Hannah Montana 2026, Miley Cyrus alla premiere dello speciale per i 20 anni della serieMiley Cyrus a Los Angeles ha ritrovato i suoi vecchi colleghi del cast di “Hannah Montana” in occasione della prima dello speciale per celebrare i 20...

Tutto quello che riguarda Hannah Montana

Temi più discussi: Hannah Montana, è uscito il trailer dello speciale per i 20 anni; Miley Cyrus torna sui passi di Hannah Montana: quando esce lo Speciale sulla serie TV; Miley Cyrus è di nuovo Hannah Montana nel trailer dello speciale dedicato ai 20 anni della serie; Hannah Montana 20th Anniversary Special – Miley Cyrus torna a casa.

Hannah Montana è tornata! E Miley Cyrus la riporta sul red carpet con un look decisamente anni DuemilaPer la première dello speciale che celebra i vent’anni di Hannah Montana, Miley Cyrus ha scelto un look che omaggia il suo alter ego Disney nel modo più iconico possibile: una T-shirt dedicata al pers ... vanityfair.it

Hannah Montana 2026: il ritorno di Miley CyrusVent’anni dopo il debutto, Hannah Montana 2026 anniversario diventa molto più di una semplice celebrazione: è un’operazione nostalgia costruita ... blogdilifestyle.it

Miley Cyrus alla reunion per il 20° anniversario di Hannah Montana Con un total look customizzato @rabanne #mileycyrus #hannahmontana #chimagazine @variety - facebook.com facebook

In occasione del ventennale dalla messa in onda di Hannah Montana, Miley Cyrus riflette sulla sua carriera, il rapporto con la propria famiglia, la dipendenza e il modo in cui è riuscita ad accettare il proprio passato, costruendo il futuro x.com