Hannah Montana è tornata! E Miley Cyrus la riporta sul red carpet con un look decisamente anni Duemila
La star americana ha infatti sfilato sul red carpet in un abito Rabanne della collezione Primavera-estate 2024, ma la parte più interessante del look era senza dubbio quella nascosta sotto. A rompere l’effetto super glamour del vestito argentato, con i suoi spacchi altissimi e la superficie metallica lucidissima, è stata una semplice T-shirt bianca aderente con stampata proprio la stessa Hannah Montana, ricoperta di stelle e lustrini. Ed è proprio con questo geniale dettaglio che il look smette di essere solo un bellissimo vestito da première e immediatamente ci trasporta nell'atmosfera degli anni Duemila e nel mondo di Miley Stewart, studentessa di giorno e pop star di notte e quell’immaginario che ha cresciuto un’intera generazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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