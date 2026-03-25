Miley Cyrus celebra 20 anni di Hannah Montana

Una popstar ha festeggiato i 20 anni dalla nascita del personaggio che l'ha resa famosa. Lo ha fatto con uno speciale televisivo dedicato a una serie televisiva andata in onda due decenni fa. La trasmissione ha riproposto momenti e ricordi legati a quell’epoca. La cantante ha partecipato all’evento, che ha riscosso attenzione sui social e tra il pubblico di fan.

‘ Hannah Montana: speciale 20° anniversario’ segna il ritorno della popstar alle origini della sua carriera, con uno speciale dedicato alla serie che l’ha resa celebre a livello internazionale. A vent’anni dal debutto su Disney Channel, l’artista è tornata simbolicamente sul set dello show, riaccendendo l’interesse di una generazione cresciuta con il personaggio. Per celebrare l’anniversario, disponibile anche sulla piattaforma Disney+, Miley Cyrus ha ripreso alcuni elementi iconici della serie, a partire dal look. Capelli lunghi, biondi e lisci, con frangia laterale, in perfetto stile anni 2000: un richiamo diretto all’immagine di Hannah Montana, alter ego televisivo che ha segnato un’epoca. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Miley Cyrus celebra 20 anni di Hannah Montana Articoli correlati Hannah Montana 2026, Miley Cyrus alla premiere dello speciale per i 20 anni della serieMiley Cyrus a Los Angeles ha ritrovato i suoi vecchi colleghi del cast di “Hannah Montana” in occasione della prima dello speciale per celebrare i 20... Hannah Montana 20 anni dopo: Miley Cyrus e il ritorno a Malibù nello speciale Disney+È il 24 marzo 2006 quando, negli Stati Uniti, va in onda su Disney Channel il primo episodio di Hannah Montana interpretato da una tredicenne Miley... Miley Cyrus celebrates 20 years of 'Hannah Montana' Una raccolta di contenuti su Miley Cyrus Temi più discussi: Hannah Montana 2026, Miley Cyrus alla premiere dello speciale per i 20 anni della serie; Ascolta la nuova versione di Best of Both Worlds di Miley Cyrus per i 20 anni di Hannah Montana; Nuova musica, Chappell Roan, Taylor Swift: tutto sullo speciale di ‘Hannah Montana’; Vent’anni dopo, Miley Cyrus paga il suo debito con Hannah Montana. Miley Cyrus celebra 20 anni di Hannah Montana‘Hannah Montana: speciale 20° anniversario’ segna il ritorno della popstar alle origini della sua carriera, con uno speciale dedicato alla serie che l’ha resa celebre a livello internazionale. A vent’ ... msn.com Hannah Montana torna dopo 20 anni: Miley Cyrus sorprende tutti con un evento cultMiley Cyrus celebra i 20 anni di Hannah Montana con un ritorno emozionante, tra confessioni sul passato e il legame ritrovato con Billy Ray ... rumors.it 20 anni e siamo ancora “the best of both worlds” Hannah Montana torna per il suo 20ennale e lo fa nel modo più iconico possibile: riportando sul palco anche The Best of Both Worlds, la sigla che ha segnato un’intera generazione Miley Cyrus celebra - facebook.com facebook “Essere riconoscibile come un'adolescente che attraversa diverse fasi e tappe a volte era imbarazzante” #MileyCyrus #HannahMontana x.com