H a messo da parte il camice bianco e la rassicurante empatia di Doc. Per Luca Argentero è arrivato il momento di cambiare pelle e indossare la toga, ma con un’attitudine decisamente meno rassicurante. Dal 6 marzo 2026, l’attore torna protagonista su Sky e NOW con Avvocato Ligas, il primo legal drama originale della piattaforma, che ci porta nel cuore di una Milano notturna, fatta di vetro, acciaio e tribunali. Luca Argentero, vita privata e carriera. guarda le foto Serie Avvocato Ligas: Luca Argentero tra genio e autosabotaggio. Lorenzo Ligas non è il classico eroe dei tribunali. È il penalista più brillante della città, ma è anche un uomo cinico, spregiudicato e con una pericolosa tendenza all’autosabotaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Geniale, cinico e spregiudicato nella nuova serie Sky ambientata a Milano. Tra tribunali e vita turbolenta, ecco il trailer e quando esce la serie

