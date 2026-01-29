Geniale cinico e spregiudicato nella nuova serie Sky ambientata a Milano Tra tribunali e vita turbolenta ecco il trailer e quando esce la serie

Da iodonna.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova serie Sky porta Luca Argentero in un ruolo inaspettato: quello di un avvocato con un carattere cinico e spregiudicato. La storia si svolge tra tribunali e vita movimentata, lontana dall’immagine rassicurante del suo personaggio in Doc. Il trailer è già online, e l’uscita della serie è prevista per le prossime settimane.

H a messo da parte il camice bianco e la rassicurante empatia di Doc. Per Luca Argentero è arrivato il momento di cambiare pelle e indossare la toga, ma con un’attitudine decisamente meno rassicurante. Dal 6 marzo 2026, l’attore torna protagonista su Sky e NOW con Avvocato Ligas, il primo legal drama originale della piattaforma, che ci porta nel cuore di una Milano notturna, fatta di vetro, acciaio e tribunali. Luca Argentero, vita privata e carriera. guarda le foto Serie Avvocato Ligas: Luca Argentero tra genio e autosabotaggio. Lorenzo Ligas non è il classico eroe dei tribunali. È il penalista più brillante della città, ma è anche un uomo cinico, spregiudicato e con una pericolosa tendenza all’autosabotaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

geniale cinico e spregiudicato nella nuova serie sky ambientata a milano tra tribunali e vita turbolenta ecco il trailer e quando esce la serie

© Iodonna.it - Geniale, cinico e spregiudicato nella nuova serie Sky ambientata a Milano. Tra tribunali e vita turbolenta, ecco il trailer e quando esce la serie

Approfondimenti su Milano Tribunali

Luca Argentero è il geniale e spregiudicato Avvocato Ligas nel primo teaser trailer della serie SKY

Gomorra – Le origini, guarda il trailer della nuova serie Sky: cast, trama e quando esce

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Tribunali

Argomenti discussi: Avvocato Ligas, Luca Argentero nella nuova serie legal di Sky Original: trailer e key art.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.