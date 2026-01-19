A Knight of the Seven Kingdoms | quando è ambientata la nuova serie del Trono di Spade?

A Knight of the Seven Kingdoms è una nuova serie ambientata nel mondo di Westeros, collocata prima degli eventi principali di Game of Thrones. La narrazione si svolge nel periodo antecedente alle grandi guerre che hanno segnato i Sette Regni, offrendo uno sguardo più intimo e dettagliato sulla vita quotidiana e i personaggi di quel tempo. La serie si inserisce nel contesto temporale che precede le vicende note della saga, approfondendo aspetti meno esplorati della storia di Westeros.

Se c’è una cosa che George R.R. Martin e HBO amano fare, è saltare avanti e indietro nella storia di Westeros come se avessero una DeLorean parcheggiata alla Fortezza Rossa. Dopo aver visto i draghi danzare (e morire male) in House of the Dragon, il nuovo spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight cambia ancora le carte in tavola. Niente battaglie campali con lucertoloni volanti, ma un viaggio “on the road” che ci porta nel cuore del cavalierato. Ma dove siamo esattamente? Facciamo ordine. In Breve: A Knight of the Seven Kingdoms è ambientata circa 90 anni prima della prima stagione di Game of Thrones e circa un secolo dopo l’inizio di House of the Dragon. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

La serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms è all'altezza de Il Trono di Spade?

In arrivo su HBO Max Italia dal 18 gennaio, la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms si basa sulle novelle di Dunk e Egg di George R. R. Martin. La produzione esplora eventi precedenti a Il Trono di Spade, offrendo uno sguardo al passato dei Sette Regni. Ma quanto riesce a mantenere la qualità e l’atmosfera dell’originale? Ecco un'analisi per capire se questa nuova serie è all’altezza delle aspettative.

A Knight of the Seven Kingdoms, la recensione: torniamo nel mondo del Trono di Spade, ma con più intimità

A Knight of the Seven Kingdoms offre un’immersione più intima nel mondo del Trono di Spade, distinguendosi per un tono più riflessivo e personale. Questo spin-off, nato dalla creatività di George R. R. Martin, si concentra sui personaggi e le loro storie, offrendo una prospettiva diversa rispetto alle precedenti stagioni. La recensione analizza come questa scelta narrativa influisca sulla qualità complessiva e sull’esperienza dello spettatore.

