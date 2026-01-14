Innovazione sostenibile delle città | Bruxelles stanzia 60 milioni di euro

A febbraio, Bruxelles lancerà il quarto bando dell’Iniziativa urbana europea, con un finanziamento di 60 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Questa iniziativa mira a promuovere progetti di innovazione sostenibile nelle città europee, sostenendo lo sviluppo di soluzioni concrete per migliorare la qualità urbana e la sostenibilità ambientale. Un passo importante per favorire un approccio più responsabile e innovativo alla crescita urbana.

La Commissione europea si prepara a lanciare a febbraio il quarto bando dell’Iniziativa urbana europea con un bilancio di 60 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L’invito sosterrà le autorità urbane nella sperimentazione di soluzioni innovative su piccola scala alle sfide urbane. Competitività e digitalizzazione; inclusione sociale e uguaglianza; sicurezza e protezione; e azione per il clima sono i quattro filoni tematici al centro del bando, in linea con l’agenda Ue per le città presentata a dicembre dalla Commissione europea. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

