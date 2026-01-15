Il Mimit stanzia 731 milioni di euro per la ricerca industriale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato l’apertura delle candidature per gli Accordi per l’innovazione, destinando 731 milioni di euro alla ricerca industriale. Questa misura mira a sostenere progetti innovativi in vari settori, promuovendo lo sviluppo tecnologico e la competitività delle imprese italiane. Le aziende interessate possono ora presentare le proprie proposte per accedere ai fondi e contribuire alla crescita dell’industria nazionale.

(Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha ufficialmente aperto i termini per la presentazione delle domande relative agli Accordi per l'innovazione. La misura, definita dal decreto ministeriale del 4 settembre 2025, mette in campo una dotazione finanziaria di 731 milioni di euro. Le istanze possono essere inoltrate a partire .

