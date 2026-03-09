Riccione si prepara alla Pasqua | al via la manutenzione straordinaria del verde in tutta la città

Riccione ha avviato lunedì 8 marzo le operazioni di manutenzione straordinaria del verde pubblico, realizzate da Geat. Queste attività rappresentano il primo ciclo di interventi programmati per il 2026 e sono state avviate in anticipo rispetto agli anni precedenti. L'obiettivo è preparare la città alla Pasqua, periodo in cui si registra un aumento della presenza di persone.

Partito il primo ciclo di manutenzione del verde pubblico a cura di Geat: interventi dalla zona mare, con nuove fioriture primaverili, ai quartieri Sono partite lunedì mattina (8 marzo) le attività di Geat dedicate alla manutenzione del verde pubblico relative al primo ciclo di interventi programmati del 2026, avviati in anticipo rispetto agli anni passati, per preparare la città alla Pasqua uno dei primi momenti di grande presenza di visitatori. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane e questo primo ciclo di manutenzione si concluderà entro il 25 aprile, coinvolgendo complessivamente tra le 25 e le 30 unità operative tra personale Geat e ditte incaricate.