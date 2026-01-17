Restituito alla città il simbolo della Bruna | Riccione celebra il valore della sua marineria

Sabato 17 gennaio, a Riccione, è stato inaugurato il monumento ricostruito della prua della “Bruna” in viale Torino, in occasione del 97° anniversario del naufragio del 1929. L'evento ha riacceso il ricordo della marineria locale, sottolineando l’importanza di questa tradizione per la città e il suo patrimonio storico. La cerimonia ha rappresentato un momento di memoria e di valorizzazione della comunità marinara.

Sabato mattina (17 gennaio), presso la rotonda di viale Torino, è stato svelato il monumento ricostruito della prua della barca “Bruna”, in occasione del 97° anniversario del naufragio del 1929. L’opera, colonna portante della memoria cittadina, è stata completamente recuperata da Geat dopo che l’usura del tempo ne aveva reso necessario il rifacimento. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini, la giunta comunale, il presidente di Geat (che ha curato la ricostruzione del monumento) Fabio Galli, le autorità civili e militari e numerosi cittadini legati al ricordo delle vittime. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Riccione riabbraccia la sua storia: sabato lo svelamento della prua della “Bruna” nel ricordo dei marinai

Leggi anche: L’Aquila, il Munda torna al Castello cinquecentesco. Marsilio: «Un luogo simbolo restituito alla città»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lanciano, l’assessore Graziella Di Campli: «Il velodromo Fantini torna a vivere, un patrimonio restituito alla città» - facebook.com facebook

Prosegue a Taranto la rimozione dei cancelli abusivi: restituito alla città l’accesso a un balcone panoramico nel cuore della Città Vecchia x.com