Alimenti senza tracciabilità e in pessime condizioni igienico-sanitarie | sequestrati 200 chili di prodotti ittici e 4 tonnellate di frutta

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 200 chili di prodotti ittici e 4 tonnellate di frutta in diverse operazioni nel mercato cittadino. Più di 20 venditori ambulanti sono stati trovati a vendere alimenti senza tracciabilità o conservati in condizioni igieniche scadenti. La maggior parte dei prodotti era in pessimo stato e poteva rappresentare un rischio per la salute dei clienti. Le autorità hanno sequestrato tutto e hanno multato i venditori, che ora rischiano sanzioni penali.

Sono più di 20 i venditori ambulanti che sono stati trovati a commercializzare alimenti privi di tracciabilità o conservati senza rispettare le minime normative igienico-sanitarie. In totale, a loro carico, sono state elevate sanzioni per oltre 80 mila euro. I carabinieri di Licata hanno sequestrato oltre 200 chilogrammi di prodotti ittici, oltre 4 tonnellate di frutta e circa 2 tonnellate di verdura.

