Pastore tedesco muore dopo aver ingerito un petardo | presidio dei volontari a Baronissi

Un pastore tedesco è morto ieri pomeriggio a Baronissi dopo aver ingerito un petardo, causando la mobilitazione dei volontari che hanno organizzato un presidio nella frazione di Caprecano. La morte dell’animale, avvenuta in modo improvviso, ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e appassionati di animali, che si sono uniti per sensibilizzare sulla pericolosità dei petardi e sui rischi per gli animali domestici. La manifestazione, promossa dall’associazione Gli Invisibili di Mamma Anna, ha visto la presenza di diversi volontari e cittadini, che hanno distribuito volantini e parlato di esperienze simili

Momenti di riflessione e partecipazione, ieri pomeriggio, nella frazione di Caprecano a Baronissi, dove l'associazione Gli Invisibili di Mamma Anna, organizzazione di volontariato iscritta al Runts, ha promosso una manifestazione per richiamare l'attenzione sul fenomeno del maltrattamento degli animali. L'iniziativa si è svolta in via Menotti, nella piazzetta antistante le case popolari, e ha visto la presenza di volontari, residenti e sostenitori, uniti dal desiderio di accendere i riflettori su episodi che continuano a colpire e indignare l'opinione pubblica. Nel corso dell'incontro è stato ricordato in particolare un pastore tedesco morto dopo aver ingerito un petardo lanciato da un balcone.