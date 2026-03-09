Il pastore tedesco Inca fiuta il cancro nella sua umana e le salva la vita | il naso dei cani strumento di prevenzione?

Un pastore tedesco di nome Inca ha individuato il cancro nella sua padrona, una donna di 60 anni del Kent, grazie al suo olfatto. La donna, ex insegnante di scienze, attribuisce la sua sopravvivenza alla capacità del cane di fiutare segnali anomali. Inca ha riconosciuto qualcosa di insolito e ha portato alla diagnosi precoce del tumore, salvando così la vita alla proprietaria.

Colleen Ferguson, una ex insegnante di scienze di 60 anni del Kent, deve la propria sopravvivenza all'insistenza di Inca, il suo Pastore Tedesco di due anni. L'animale ha infatti mostrato per settimane un comportamento ossessivo, focalizzandosi esclusivamente sull'alito della donna, portandola a scoprire un carcinoma polmonare al primo stadio, nonostante l'assenza totale di sintomi tipici. La vicenda è iniziata quando Inca ha cominciato a fiutare con insistenza la bocca della sua proprietaria, accompagnando il gesto con sguardi di disappunto prima di allontanarsi. Inizialmente, Ferguson ha ipotizzato problemi odontoiatrici o complicazioni legate alla sua intolleranza al glutine.