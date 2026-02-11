Questa mattina i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio cimitero clandestino di animali nel Maceratese. In un terreno abbandonato, gli agenti hanno trovato i corpi di 28 animali, tra cui un cane decapitato e legato, infilati in sacchi di plastica. La scoperta è avvenuta grazie a un cucciolone del canile, che ha attirato l’attenzione degli investigatori. Ora si cercano i responsabili di questa terribile scena.

Un maremmano decapitato e legato, come fosse incaprettato, e almeno altri 26 cani e un gatto (in tutto 28 animali), i cui resti erano chiusi in buste di plastica. È il ritrovamento horror fatto nel finesettimana nelle Marche, tra Loreto, in provincia di Ancona, e Scossicci, zona di Porto Recanati, nel Maceratese. Un vero e proprio “cimitero” clandestino su cui ora indaga la procura di Macerata con la pubblico ministero, Stefania Ciccioli, che ha aperto un fascicolo d’indagine per uccisione di animali. La scoperta è avvenuta sabato 7 febbraio, attorno alle 13,45, grazie a Fonzie, un cucciolotto di un anno del canile di Osimo, Lilly e i vagabondi, che si trovava in passeggiata, in una zona poco frequentata d’inverno, lungo uno stradone che da Villa Musone, frazione di Loreto, conduce al mare, per un possibile pre-affido insieme a un’educatrice e alla sua ipotetica futura “mamma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cani decapitati e chiusi in sacchi, scoperto “cimitero” clandestino nel Maceratese. Il ritrovamento grazie a un cucciolone del canile

Nella campagna tra Loreto e Porto Recanati, i carabinieri hanno trovato resti di due cani decapitati e di alcuni cuccioli in sacchi abbandonati tra l’erba alta.

Orrore nel maceratese, dozzine di cani decapitati e incaprettati sono stati trovati in una zona tra Loreto e Porto Recanati.

