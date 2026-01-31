Bari crolla palazzina ad Adelfia dopo esplosione | morti due anziani all’interno

Questa mattina, intorno alle 12.30, una palazzina nel centro di Adelfia è crollata dopo un’esplosione. Il boato ha scosso tutta la zona, attirando subito l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Dentro l’edificio si trovavano una coppia di anziani, Rocco Lotito e Antonetta Costantini, rispettivamente di 89 e 92 anni. Purtroppo, sono morti entrambi nel crollo. I soccorritori sono arrivati in fretta, ma non hanno potuto fare nulla per

Sono circa le 12.30 quando il boato si propaga nella città della provincia barese. A rimanere vittima, una coppia di coniugi, Rocco Lotito e Antonetta Costantini, di 89 e 92 anni Il boato si è sentito a chilometri di distanza, poi di nuovo il silenzio. Un’esplosione dalle cause ignote si è verificata oggi ad Adelfia, in provincia di Bari, dove è crollata buona parte di una palazzina residenziale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 di Bari, insieme con i carabinieri, intervenuti non appena è apparsa chiara l’entità della tragedia. Sul posto anche il pm di turno Vito Valerio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Bari, esplosione in palazzina ad Adelfia: morti due anzianiLe vittime sono un uomo di 93 anni e la moglie di 91. L'esplosione, probabilmente dovuta a una bombola di gas, ha causato uno sventramento ma la casa non è crollata ... adnkronos.com

Bari, edificio crolla dopo un’esplosione ad Adelfia: morti due anzianiLo scoppio, causato da una bombola di gas, avrebbe provocato il cedimento del solaio. Una coppia di anziani, rispettivamente 89 e 93 anni, sono morti a seguito del crollo. Sul posto sono intervenuti i ... tg24.sky.it

