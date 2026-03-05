Firenze la Cappella Brancacci si rinnova Al via il restyling | visite più inclusive e accessibili

A Firenze, la Cappella Brancacci, situata all’interno della chiesa di Santa Maria del Carmine, sta per essere sottoposta a un intervento di restyling. L’obiettivo è migliorare l’accoglienza e rendere più accessibile l’esperienza alle persone con diverse esigenze sensoriali. L’intervento riguarda specificamente la valorizzazione degli aspetti dell’illuminazione, della segnaletica e dell’ambiente circostante. La rinnovata attenzione mira a facilitare la fruizione di uno dei luoghi simbolo del Rinascimento.

Firenze, 5 marzo 2026 – Un gioiello del Rinascimento fiorentino che si rinnova ancora. Al via il restyling per l'accoglienza e l'inclusione sensoriale della Cappella Brancacci, all'interno della chiesa di santa Maria del Carmine, uno dei luoghi simbolo dell'Oltrarno. La giunta comunale di Firenze, infatti, su proposta dell'assessore alla Cultura Giovanni Bettarini, ha dato il via libera allo sviluppo del progetto di riqualificazione complessiva del percorso di accesso alla Cappella. Il progetto di riqualificazione. L'intervento, finanziato nell'ambito del programma europeo "Access" (Horizon-CL5), punta su accoglienza, inclusione sensoriale e nuovi sistemi di monitoraggio e vuole trasformare il sito in un modello d'avanguardia per l'accessibilità dei luoghi del patrimonio storico monumentale.