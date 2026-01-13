Spazi moderni e funzionali nella palestra scolastica | verso il completamento dei lavori
Sono in corso i lavori di riqualificazione della palestra della scuola primaria
CAROVIGNO - Proseguono i lavori di riqualificazione della palestra della scuola primaria "Francesco Lanzilotti" di Carovigno, che mirano a potenziare l'offerta di servizi scolastici nel territorio. La Giunta comunale, riunitasi il 9 gennaio scorso sotto la presidenza del vice sindaco Antonino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
