El Salvador lotta alle gang | successi e accuse

Dal marzo 2022, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha avviato una strategia decisa contro la criminalità, focalizzandosi sulla lotta alle gang. Le sue politiche hanno portato a risultati concreti, ma anche a controversie e accuse di violazioni dei diritti umani. In questo contesto, si analizzano i successi e le criticità di questa campagna contro la criminalità nel paese centroamericano.

Il presidente della repubblica di El Salvador Nayib Bukele si è impegnato fin dal marzo 2022 a combattere la criminalità con tutti i mezzi. Anche con quelli meno ortodossi, come gli arresti senza mandato giustificati dallo stato di emergenza. Ma i risultati sono stati positivi, perché il numero di omicidi si è ridotto a un livello basso per la storia del Paese, che aveva un tasso di crimini violenti fra i più alti al mondo. Condanne da record. A dicembre sono stati condannati 248 membri della famigerata gang MS-13 ( Mara Salvatrucha ) che insieme alla Barrio 18 viene ritenuta responsabile della morte di almeno 200mila persone nel corso degli ultimi trent’anni. 🔗 Leggi su Follow.it

Il Natale nell’El Salvador post-gang presenta Babbo Natale, la renna e il Grinch.

El Salvador, capo di una gang rivela 'patto segreto' con Bukele - Dietro il successo della guerra del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, contro le famigerate 'maras', le gang che per anni hanno seminato violenza e morti nel paese centroamericano, ci sarebbe un ... ansa.it

