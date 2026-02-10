Frosinone beccato in città nonostante il Foglio di Via | denunciato dalla Polizia
La Polizia di Stato ha denunciato un uomo a Frosinone, nonostante avesse il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune. Gli agenti lo hanno trovato in città e hanno deciso di agire subito, portandolo in caserma. La situazione dimostra come alcuni non rispettino le regole, anche quando sono già state imposte.
Il personale della Polizia di Stato ha denunciato un uomo per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone.L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Posto Polfer del capoluogo, impegnati in servizi di controllo nell’ambito delle proprie competenze. L’uomo, residente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
