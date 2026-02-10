Frosinone beccato in città nonostante il Foglio di Via | denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo a Frosinone, nonostante avesse il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune. Gli agenti lo hanno trovato in città e hanno deciso di agire subito, portandolo in caserma. La situazione dimostra come alcuni non rispettino le regole, anche quando sono già state imposte.

