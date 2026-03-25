Un rappresentante di Forza Italia ha avviato una raccolta firme per sostituire il capogruppo al Senato. La mossa si inserisce nel quadro delle conseguenze della recente sconfitta referendaria, coinvolgendo una parte del gruppo parlamentare del partito. La proposta mira a modificare la guida del gruppo parlamentare e si inserisce in un contesto di tensioni interne.

La richiesta di cambiamento avanzata dopo la sconfitta al referendum. E nel partito persistono le divisioni sullo svolgimento dei congressi regionali Tajani predica "unità" dopo la scoppola del No. Ma in FI monta lo scontento Anche questo potrebbe iscriversi di diritto agli "effetti domino" della sconfitta referendaria. Una parte del gruppo di Forza Italia al Senato vorrebbe sosituire Maurizio Gasparri come capogruppo. A incaricarsi di un'apposita raccolta firme c'è il senatore forzista Claudio Lotito, che avrebbe sondato i colleghi di partito e avrebbe fatto partire l'operazione, secondo fonti interne a Forza Italia consultate dal Foglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato

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