Dopo appena 24 ore, il ministro del Turismo ha deciso di lasciare il suo incarico. In un primo momento aveva dichiarato di voler resistere, ma successivamente ha annunciato di aver deciso di obbedire. Durante il suo intervento ha affermato di essere immacolata penalmente, anche se ha scelto di dimettersi. La decisione arriva in un contesto di tensioni politiche e pressioni pubbliche.

Un passo indietro che ormai era divenuto inevitabile. La «Santa» si è dimessa. «Non ho difficoltà a dire “obbedisco” e a fare quello che mi chiedi», scrive il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, al premier, Giorgia Meloni. La sera prima Palazzo Chigi l’aveva invitata a farsi da parte seguendo l’esempio e la sensibilità di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. La giornata era iniziata male ed è finita peggio. Arrivati a sera la Santanchè li aveva tutti contro, partito e governo e, alle 18 di ieri, non ha potuto far altro che ripiegare i suoi tailleur colorati e preparare i bagagli. La lettera che ha indirizzato alla Meloni è stracolma di sofferenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Resa al veleno della Santanchè. Il ministro molla dopo 24 ore: «Saldo io i conti degli altri»

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