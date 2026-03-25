Daniela Santanchè si è dimessa dal ruolo di ministra del Turismo, annunciando la decisione poche ore fa. La sua comunicazione include una frase che ha suscitato molte reazioni: “Obbedisco, ma pago anche i conti degli altri”. La dichiarazione è stata interpretata come un messaggio diretto alla presidente del Consiglio, con cui ha avuto tensioni pubbliche in passato.

Poco fa sono arrivate le clamorose dimissioni di Daniela Santanchè dal ruolo di ministra del Turismo. Una scelta maturata dopo ore di arroccamento difensivo, dopo che la premier Giorgia Meloni aveva “auspicato” ieri una sua uscita di scena volontaria. Che è arrivata, dopo le altre dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. La scelta di dimettersi è stata comunicata con una nota durissima, destinata a far discutere. Eccola per intero: “ Cara Giorgia, ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Obbedisco, ma pago anche i conti degli altri”, la nota di Daniela Santanchè a Meloni è un distillato di veleno

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Argomenti discussi: Daniela Santanchè si dimette, lettera a Meloni Obbedisco.

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