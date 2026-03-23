Italia-Irlanda del Nord semifinali playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per le semifinali dei playoff Mondiali 2026. Gli azzurri vanno a caccia della vittoria che aprirebbe la strada all’ultimo atto degli spareggi avvicinando il sogno del torneo iridato in Nord America. Italia-Irlanda del Nord si giocherà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 presso la New Balance Arena. ITALIA-IRLANDA DEL NORD: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il cammino per il prossimo Mondiale si è rivelato tortuoso per gli Azzurri che per evitare il terzo fallimento consecutivo ha addirittura cambiato guida tecnica in corso, passando da Spalletti a Gattuso, senza evitare però il secondo posto alle spalle della Norvegia e dunque i playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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