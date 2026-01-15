A Napoli i ragazzi iraniani manifestano in lacrime contro la mattanza della Generazione Z | Video

A Napoli, alcuni giovani iraniani hanno manifestato esprimendo forte dolore e preoccupazione per la crescente violenza contro la Generazione Z in Iran. Tra loro, Bita Sekhavati, residente da cinque anni a Napoli, ha condiviso emozioni sincere, auspicando un futuro di libertà e cambiamento. Questo gesto testimonia il legame tra la comunità iraniana e le vicende del proprio paese, sottolineando il desiderio di pace e di un domani migliore.

La comunità che vive in città per la maggior parte formata da ragazzi protesta in piazza Dante dopo le ultime notizie a seguito dell'insurrezione popolare scoppiata contro il regime della repubblica islamica scoppiata in Iran il 28 dicembre "Spero di rivederti presto stavolta per dirti la mia gioia per la fine della Repubblica Islamica" dice Bita Sekhavati, iraniana di 29 anni che da cinque anni vive e lavora a Napoli. Lei è tra i giovani provenienti dall'Iran che vivono e studiano qui che hanno organizzato la manifestazione a Piazza Dante dietro ciò che sta accadendo nelle ultime settimane in Iran da quando è scoppiata la recente insurrezione popolare contro il regime degli Ayatollah.

