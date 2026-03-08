In diverse città europee, tra cui Roma e Milano, si sono svolti manifestazioni con manifestanti a favore e contro il regime iraniano. Da Londra a Berlino, gruppi si sono riuniti in cortei per esprimere le proprie posizioni sulla situazione in Iran, mentre in Italia alcune femministe hanno partecipato a cortei contro il patriarcato degli Stati Uniti e Israele. La protesta ha coinvolto diversi attori con intenti opposti.

Iran, Trump abbraccia le famiglie dei sei soldati caduti. Teheran: "Non ci arrenderemo mai" La guerra in Iran scende in piazza. Da Londra a Berlino, fino a Roma e Milano, dove ieri si sono contrapposti sit-in pro e contro il regime degli ayatollah. Un centinaio di pakistani infatti si è riunito per commemorare la Guida suprema Alì Khamenei uccisa da un raid combinato tra Israele e Stati Uniti. A poca distanza il presidio dell’associazione Iran-Italia a sostegno dell’intervento deciso dal presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Piazze diverse che in democrazia non solo possono ma devono convivere. Diverso è il corteo previsto oggi, in occasione della Festa internazionale della Donna - seguito lunedì da uno sciopero generale - da parte di «Non una di meno». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iraniani in piazza per la libertà. Ma da noi “femministe” in corteo contro il patriarcato Usa-Israele

Leggi anche: Gli iraniani esultano a Torino, ma Arci e compagni in piazza dalla parte sbagliata: "No all'aggressione di Usa e Israele"

Milano, iraniani in piazza: "Usa e Israele stanno liberando 90 milioni di ostaggi"Centinaia di persone si sono riunite oggi in Piazza Castello, a Milano, al presidio organizzato dall’associazione Iran-Italia a sostegno...

«Colpita in una protesta a Teheran. Il mio corpo è pieno di pallini»

Contenuti utili per approfondire Iraniani in piazza per la libertà Ma da....

Temi più discussi: Iran, proteste a Teheran. Almeno 9 morti in tentato assalto a consolato Usa in Pakistan; Video. Iraniani in piazza per celebrare la morte di Khamenei; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 1 marzo.

Iraniani in piazza a Milano: «Usa e Israele stanno liberando 90 milioni di ostaggi»(LaPresse) Centinaia di persone si sono riunite sabato in Piazza Castello, a Milano, al presidio organizzato dall’associazione Iran-Italia a sostegno dell'intervento militare di Stati Uniti e Israele ... msn.com

Milano, iraniani in piazza con bandiere USA: Come l'Italia nel 1943Per i manifestanti scesi in piazza a Milano, l'intervento americano ed israeliano contro gli ayatollah è paragonabile a quello del 1943 per aiutare gli italiani a liberarsi del fascismo ... msn.com

Le immagini satellitari diffuse da Usa e Israele mostrano il prima e il dopo i bombardamenti in diverse aree dell’Iran - facebook.com facebook

“Non siamo in guerra”. Crosetto in Parlamento sull’Iran: Usa e Israele fuori dal diritto x.com