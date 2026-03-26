Valentina Ancarani, rappresentante di un partito politico, ha chiesto alla Regione di adottare il Percorso preventivo diagnostico-terapeutico assistenziale (Ppdta) nazionale dedicato alla Malattia renale cronica. Ha anche sollecitato l’avvio di iniziative per riprendere l’esame di un disegno di legge che prevede l’istituzione di un programma diagnostico nazionale finalizzato alla diagnosi precoce di questa condizione.

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© Forlitoday.it - Rene, la sfida della diagnosi precoce: l’appello di Valentina Ancarani (Pd)

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