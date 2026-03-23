Subito spettacolo nella tappa iniziale del Giro di Catalogna 2026. La frazione con arrivo a Sant Feliu de Guíxols ha visto protagonista Remco Evenepoel, che ha rischiato di vincere addirittura allo sprint, venendo beffato da Dorian Godon. Il campione francese della Ineos Grenadiers trova il secondo successo nel giro di poco più di una settimana (si era imposto in una tappa alla Parigi-Nizza) e dimostra di essere in gran forma. Cinque gli uomini all’attacco nella prima fase di gara: Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling), Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) e Josh Burnett (Burgos Burpellet BH). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Catalogna 2026: Dorian Godon beffa di centimetri Remco Evenepoel nella prima tappa

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