L’assessore regionale ha annunciato la presentazione di un manuale unico destinato alle strutture che assistono i minori in Abruzzo. Fino ad ora, le regole e le procedure erano diverse da comune a comune, creando frammentazione nella gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali. Il nuovo manuale mira a stabilire regole certe e uniformi per tutte le strutture della regione.

Nato dal confronto con operatori e istituzioni, il manuale definisce ruoli, regole e sistemi di monitoraggio per le strutture residenziali e semiresidenziali per minori in Abruzzo: "Una riforma destinata a durare" Basta frammentarietà nella gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono i minori in Abruzzo e che, fino ad ora, sono disciplinati da comune a comune. E’ stato infatti approvato il manuale per l’autorizzazione dei servizi per minorenni. Un testo che pone per la prima volta regole e norme certe per la realizzazione delle strutture e, appunto, per la loro gestione. “La riforma – ha spiegato Santangelo - nasce come risultato di un confronto sul territorio con gli operatori, che ha portato a un documento condiviso che ha il pregio di essere anima e sostanza delle istanze e delle necessità degli operatori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Regole certe per l’assistenza ai minori: l’assessore Santangelo presenta il manuale unico per le strutture

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