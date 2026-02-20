Assegno unico 2026 aumenti minimi e regole certe | la sfida è farne una vera politica strutturale per la natalità

L’assegno unico 2026 ha visto un aumento dell’1,4%, seguendo l’inflazione calcolata dall’Istat. La decisione mira a garantire regole più chiare e aumenti minimi per le famiglie con figli. La cifra minima assegnata viene aggiornato per mantenere il potere d’acquisto. La modifica punta anche a rafforzare una politica di sostegno alla natalità più stabile e duratura. Le istanze di famiglie e associazioni sono state ascoltate in questi mesi.

L’adeguamento dell’assegno unico per il 2026 è arrivato puntuale, con un incremento dell’1,4% in linea con l’inflazione registrata dall’Istat. Una crescita contenuta, quasi simbolica: pochi euro in più al mese, qualche decimale che si somma alle tabelle e aggiorna le soglie ISEE. Per i nuclei con indicatore fino a 17.468,51 euro, l’importo massimo supera di poco i 204 euro mensili per figlio; per chi supera i 46.582,71 euro o non presenta l’ISEE, si resta intorno ai 58 euro. È un adeguamento automatico, previsto dalla legge istitutiva della misura, e questo è un bene. In un Paese dove troppe prestazioni sociali sono rimaste per anni ferme al palo, l’indicizzazione è un presidio di civiltà amministrativa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Assegno unico 2026, aumenti minimi e regole certe: la sfida è farne una vera politica strutturale per la natalità Leggi anche: Assegno unico, aumenti da gennaio: la rivalutazione ufficiale 2026. Tabelle importi e nuove fasce Isee Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assegno Unico 2026: importi, ISEE, maggiorazioni e scadenze; Assegno Nucleo Familiare 2026, aumenti in arrivo: ecco quando scattano, chi ne ha diritto e i nuovi importi INPS; Assegno unico febbraio 2026, quando verrà pagato: importi, novità Isee; Assegno unico 2026: ecco cosa cambia. Assegno unico 2026: aumenti in arrivo e nuove fasce ISEE da febbraioAumenti dell’1,4% sull’Assegno Unico 2026, nuove fasce ISEE, maggiorazioni aggiornate, nessuna nuova domanda obbligatoria, ma ISEE da rinnovare entro giugno per evitare importo minimo e perdere arretr ... edilizia.com Tabella Assegno unico 2026, ecco i nuovi importi con aumenti e arretratiLa quota base, che nel 2025 oscillava tra 201 euro e circa 59 euro, aumenta leggermente: da gennaio 2026 l’importo massimo sale a 203,8 euro, mentre quello minimo scende a 58,3 euro per chi supera la ... money.it #Inps, il calendario ufficiale dei pagamenti di marzo: date assegno unico, pensioni, assegno d'inclusione e le ultime novità - facebook.com facebook Assegno unico e Isee - le scadenze per le maggiorazioni ISEE entro il 28 febbraio: adeguati gli importi dalla mensilità di marzo senza ISEE 2026: da marzo scatta la quota minima pari a 58,3 euro ISEE tra marzo e il 30 giugno ricalcolo e pagam x.com