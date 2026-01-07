L’assistenza ai minori rappresenta un tema di crescente attenzione, come evidenziato dalla vicenda della

La vicenda della cosiddetta " famiglia nel bosco " – che ha riportato al centro dell’attenzione il tema della tutela dei minori in situazioni di disagio – offre uno spunto importante per guardare anche alla realtà di Recanati. Perché, lontano dai riflettori, anche la città si confronta con un problema crescente: la gestione di ragazzi e adolescenti coinvolti in episodi di vandalismo, conflitti familiari, fragilità psicologiche e percorsi educativi difficili. Nel 2024 il Comune ha speso circa 200mila euro per il collocamento dei minori, a volte anche insieme alla loro madre in presenza di violenze in famiglia, in comunità educative e strutture di accoglienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assistenza ai minori. Spesa quasi raddoppiata

