Regione Campania giunta Fico mai riunita e in ritardo sul bilancio E i partiti litigano ancora sulle commissioni in Consiglio

A due mesi dall’insediamento, la Giunta della Regione Campania, guidata da Fico, non si è ancora riunita e il bilancio resta in sospeso. I partiti si confrontano sulle nomine delle commissioni, ostacolando l’attività dell’ente. La situazione evidenzia le difficoltà politiche e i rallentamenti che caratterizzano l’avvio dell’amministrazione regionale.

Due mesi dall’elezione, giunta Campania ancora ferma: bilancio bloccato e scontro sulle presidenze delle commissioni rallentano l’azione di Fico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Consiglio regionale Campania, per le commissioni manca l’accordo. Fico spedisce Casillo a trattare coi partiti Leggi anche: Roberto Fico rinvia la giunta: 8 partiti litigano per 10 poltrone Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Campania. Insediata la nuova Giunta di Roberto Fico, che tiene per sé la Sanità; Regione Campania, senza il bilancio Fico può fare poco. Consiglieri, per ora niente staff: tutto bloccato; Fico, Giunta a colloquio: «Confronto nell’interesse collettivo». Nervi tesi sulle Commissioni; Giunta Fico, Zinzi (Lega) all'attacco: Conflitto d'interessi per Claudia Pecoraro. Regione Campania, giunta Fico mai riunita e in ritardo sul bilancio. E i partiti litigano ancora sulle commissioni in Consiglio - Due mesi dall’elezione, giunta Campania ancora ferma: bilancio bloccato e scontro sulle presidenze delle commissioni rallentano l’azione di Fico ... fanpage.it

Campania, Roberto Fico nomina la Giunta di Regione: ecco i nomi - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. tg24.sky.it

Nuova Giunta Regionale in Campania: Scopri i Nomi e le Deleghe di Fico - La nuova giunta della Campania è ufficialmente insediata, con nomine strategiche e deleghe mirate per un governo regionale più efficiente e reattivo. notizie.it

Il Garante dei Disabili della Regione Campania facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.