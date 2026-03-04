Grosseto | giovane confusa fuga e soccorso in centro storico

Nel centro storico di Grosseto, una giovane donna è stata trovata mercoledì 4 marzo 2026 in stato di totale confusione, mentre barcollava tra le strade della zona. La ragazza ha tentato di allontanarsi e ha richiesto aiuto prima di essere soccorsa dalle forze dell'ordine e dai paramedici. La situazione ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato le autorità.

Nel cuore pulsante di Grosseto, una giovane donna è stata trovata in stato di confusione totale mentre barcollava per le strade del centro storico nella serata di mercoledì 4 marzo 2026. Intervenuti i carabinieri e la Croce Rossa, l’incapacità della ragazza di ricordare il proprio indirizzo o il codice di sblocco del telefono ha portato al suo trasferimento immediato all’Ospedale Misericordia. L’episodio si è verificato verso le 19:30, quando alcuni passanti hanno notato lo stato alterato della giovane e hanno attivato immediatamente i soccorsi. La situazione era critica non solo per la sua incoscienza spaziale, ma anche per il tentativo di fuga dai soccorritori, un comportamento che ha richiesto l’intervento diretto delle forze dell’ordine per garantire la sua sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Umbria, rapina in centro storico: coltello in faccia a due giovani e poi la fuga Leggi anche: Furto nel centro commerciale, giovane bloccato dalla sicurezza durante la fuga