Giovane travolta e uccisa a Reggio Calabria pirata della strada in fuga | la vittima è una 29enne finlandese

Una donna di 29 anni di origini finlandesi è stata investita e uccisa a Reggio Calabria da un veicolo pirata che poi è fuggito. La giovane si trovava in strada al momento dell'incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, la vittima è deceduta. La polizia sta cercando il conducente responsabile.

Una ragazza di 29 anni di origini finlandesi è morta dopo essere stata travolta da un pirata della strada a Reggio Calabria. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte di ieri. La donna è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Reggio Calabria, 29enne finlandese travolta e uccisa: caccia al pirata della stradaTragedia nella notte a Reggio Calabria, dove una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere stata investita da...

Reggio Calabria, investe e uccide una giovane di 29 anni mentre attraversa: è caccia al pirata della stradaABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale a Reggio Calabria Una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere...

Altri aggiornamenti su Reggio Calabria

Discussioni sull' argomento Incidente mortale ad Eboli: giovane travolta e uccisa mentre aspetta il bus, tratto chiuso; Dramma in Calabria all’alba, giovane travolta e uccisa da un veicolo.

Giovane travolta e uccisa a Reggio Calabria, pirata della strada in fuga: la vittima è una 29enne finlandeseUna ragazza di 29 anni di origini finlandesi è morta dopo essere stata travolta da un pirata della strada a Reggio Calabria ... fanpage.it

Dramma in Calabria all’alba, giovane travolta e uccisa da un veicoloUn tragico incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina sul viale Calabria, dove una donna di 29 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, ha perso la vita dopo essere stata ... zoom24.it

"Un'importantissima iniziativa che riguarda la Città di Reggio Calabria e la sua Area metropolitana sarà l'oggetto di un evento che si terrà domani". Sale la curiosità x.com