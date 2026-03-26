Reggio | arte e AI si scontrano nel nuovo progetto 404

A Reggio Calabria è stato avviato un progetto che combina arte e intelligenza artificiale, denominato 404 Human not found. L'iniziativa coinvolge diverse installazioni e interventi creativi che sfruttano le potenzialità delle nuove tecnologie per dialogare con il pubblico. La sperimentazione si concentra sulla relazione tra espressione artistica e strumenti digitali, creando un percorso che unisce le due dimensioni.

Reggio Calabria diventa il centro di un esperimento cruciale tra arte e tecnologia con il progetto 404 Human not found. L’iniziativa, lanciata dall’Accademia di Belle Arti, avvia oggi un ciclo di incontri online che coinvolge esperti di comunicazione, artisti e ricercatori per decifrare il ruolo dell’uomo nell’era algoritmica. La data odierna segna l’inizio ufficiale di questo percorso di ricerca interdisciplinare. Non si tratta di semplice didattica ma di uno spazio di produzione culturale attiva. Il primo incontro si è già tenuto ieri, aprendo la strada a una serie di dialoghi programmati fino a maggio. Il cuore pulsante della questione non è lo strumento tecnologico in sé, ma come esso ridefinisce i processi creativi umani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: arte e AI si scontrano nel nuovo progetto 404 Articoli correlati ‘Paludicola: abitare paesaggi ibridi', nuovo progetto tra arte e ricerca nel paesaggio palustreArte, ricerca e pratiche culturali tra Ferrara e le zone umide del Po di Primaro e delle valli di Campotto. Leggi anche: Lerici Sub: arte e mare si incontrano nel nuovo laboratorio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio arte e AI si scontrano nel nuovo... Temi più discussi: Reggio Calabria Tattoo Convention, arte e visione sullo Stretto · ilreggino.it; Sport è Valore, una mostra di Natino Chirico; Musica: a Reggio Emilia mostra ‘Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo’; Da autorimessa a galleria: nasce a Reggio Calabria un nuovo polo per l’arte contemporanea. Reggio, all’ABARC ‘404 Human not found’: osservatorio su arte, comunicazione e tecnologiaIl progetto nasce come uno spazio di indagine interdisciplinare sul ruolo dell’essere umano nell'epoca dell'IA ... citynow.it Da autorimessa a galleria: nasce a Reggio il nuovo centro per l’arte contemporaneaL’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria presenta un progetto di riqualificazione urbana e culturale che riguarda un immobile concesso dalla Regione Calabria ... citynow.it Buongiorno Reggio! Il cuore (e il palato) dei reggini a colazione cede al fascino del cannolo siciliano o resta fedele al classico cornetto e caffè del bar di fiducia O magari state già sognando la prima granita della stagione Fatecelo sapere nei com - facebook.com facebook Reggio Emilia, fa jogging nudo e sale sulle auto: fermato #uomonudo x.com