‘Paludicola | abitare paesaggi ibridi' nuovo progetto tra arte e ricerca nel paesaggio palustre

È stato presentato il progetto “Paludicola: abitare paesaggi ibridi”, che coinvolge attività artistiche, di ricerca e pratiche culturali nelle aree umide del Po di Primaro e delle valli di Campotto, tra Ferrara e le zone palustri. L'iniziativa si concentra sull’analisi e la valorizzazione di questi paesaggi, con interventi e studi dedicati alla loro biodiversità e alla relazione tra ambiente e comunità locali.

Arte, ricerca e pratiche culturali tra Ferrara e le zone umide del Po di Primaro e delle valli di Campotto. Dal 27 al 29 al Wunderkammer di Ferrara inaugura il programma di iniziative che guarda al paesaggio palustre come campo di sperimentazione. Arriva così il nuovo progetto ‘Paludicola: abitare paesaggi ibridi’. È da tale immagine che prende forma ‘Paludicola: abitare paesaggi ibridi’, il nuovo progetto di Wunderkammer, selezionato tra i vincitori della settima edizione del ‘Laboratorio di creatività contemporanea’ promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Un percorso corale coordinato da... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - ‘Paludicola: abitare paesaggi ibridi', nuovo progetto tra arte e ricerca nel paesaggio palustre Articoli correlati Frosinone, successo per “Paesaggi ibridi – Dal paesaggio visivo al paesaggio sonoro” dell'Accademia di belle arti“Paesaggi ibridi” si chiude così come un’esperienza intensa e partecipata, capace di attraversare linguaggi, epoche e visioni, restituendo una... Nuovi modi di abitare il paesaggio: nel Parco Paduli nasce la scuola di AgritetturaUn cantiere di formazione in cui si fondono e integrano design, artigianato e cultura vernacolare per sviluppare modelli di rigenerazione ecologica,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a 'Paludicola abitare paesaggi ibridi'... Temi più discussi: Paludicola: abitare paesaggi ibridi 2026; Tra Ferrara e le valli del Po nasce Paludicola: la palude come metafora del presente; Paludicola: il paesaggio del Delta del Po diventa un luogo di creatività, arte e sperimentazione. Paludicola: abitare paesaggi ibridi 2026Paludicola a Ferrara (27–29 marzo 2026): tre giorni tra musica, arte e ricerca nei paesaggi umidi del Delta del Po: live, workshop e incontri ... sentireascoltare.com Paludicola: il paesaggio del Delta del Po diventa un luogo di creatività, arte e sperimentazioneA Ferrara, in programma, dal 27 al 29 marzo, Appaludare / Farsi Palude: tre giornate di performance, musica e creatività sul futuro ... huffingtonpost.it Paludicola, il progetto artistico sulle paludi del Po per raccontare il paesaggio x.com Fennesz è tra gli artisti coinvolti di Paludicola: abitare paesaggi ibridi, il progetto tra arte, musica e ricerca in programma a Ferrara dal 27 al 29 marzo 2026. Tre giorni tra live, workshop e incontri per esplorare i paesaggi umidi del Delta del Po come spazi di sp - facebook.com facebook