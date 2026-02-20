Referendum Schlein | lotta nel fango? Meloni guardi canali social Fdi
Schlein denuncia che la campagna referendaria si svolge spesso in modo scontroso e aggressivo. La leader del Partito Democratico invita la premier Meloni a consultare i canali social di Fratelli d’Italia, dove si verificano commenti duri e polemiche accese. Secondo lei, questa tensione rischia di allontanare l’elettorato. La mobilitazione crescente si concentra sull’importanza di partecipare alle urne il 22 e 23 marzo. La discussione pubblica si fa sempre più accesa e coinvolgente.
Firenze, 20 feb. (askanews) – “C’è’ un sentimento crescente, una partecipazione crescente e contiamo che sempre più persone si interessino a questo e speriamo di convincerne il piu’ possibile a votare no al referendum costituzionale del 22-23 di marzo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a Firenze a margine dell’iniziativa al Teatro Niccolini “L’Italia “Mi sembra di stare di fronte al ribaltamento della realtà. Ieri ho sentito le parole della presidente del Consiglio – ha attaccato Schlein – che come sempre senza assumersi la responsabilità di quello che dice, dice che qualcuno vuole la lotta nel fango.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Referendum, Meloni: “Non è voto su governo, si parli del merito, no a lotta nel fango”
Leggi anche: Giorgia Meloni: “Il referendum non è una lotta nel fango. Mattarella? Parole giuste e doverose”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Meloni e referendum: Mattarella, parole giuste. Stop alla lotta nel fango; Referendum Giustizia, Elly Schlein a Bari: La riforma serve a Governo che si sente sopra le leggi; Meloni: 'Giuste le parole di Mattarella sul Csm, ma c'è chi vuole la lotta nel fango'; Referendum, Nordio: Meccanismo para-mafioso nel Csm. La replica di Schlein: Meloni prenda le distanze.
Referendum, Schlein: lotta nel fango? Meloni guardi canali social FdiFirenze , 20 feb. (askanews) - 'C'è' un sentimento crescente, una partecipazione crescente e contiamo che sempre più persone si interessino a ... notizie.tiscali.it
Schlein, Meloni ribalta la realtà e attacca i giudici'Sui social di Fdi costante delegittimazione' ... msn.com
#Referendum, #Schlein: lotta nel fango Meloni guardi i canali social #Fdi x.com
#dimartedi "Dimissioni Meloni se perde il referendum", la risposta di Elly Schlein. - facebook.com facebook