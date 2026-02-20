Referendum Schlein | lotta nel fango? Meloni guardi canali social Fdi

Schlein denuncia che la campagna referendaria si svolge spesso in modo scontroso e aggressivo. La leader del Partito Democratico invita la premier Meloni a consultare i canali social di Fratelli d’Italia, dove si verificano commenti duri e polemiche accese. Secondo lei, questa tensione rischia di allontanare l’elettorato. La mobilitazione crescente si concentra sull’importanza di partecipare alle urne il 22 e 23 marzo. La discussione pubblica si fa sempre più accesa e coinvolgente.