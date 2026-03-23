“Il fatto che i giovani, che si diceva essere sempre meno interessati dalla politica, si siano così entusiasmati per la loro Costituzione mi ha davvero allargato il cuore “. Tra i primi concetti espressi da Enrico Grosso nella conferenza stampa post referendum, il presidente onorario del Comitato Giusto dire No cita in particolare “il dato del voto giovanile”. Che è stato determinante per la vittoria del No alla riforma della Giustizia promossa dal governo Meloni. I numeri lo confermano: secondo l’instant poll Youtrend, il No vince nettamente tra gli under 35 con il 57%. Secondo la stima di Opinio per Rai, il No arriva addirittura al 61,1% tra chi ha meno di 35 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, i giovani hanno votato per la Costituzione: così gli under 35 hanno trascinato la vittoria del No

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