Il referendum nel Valdarno si è concluso con un risultato che ha visto quasi sette punti di differenza tra le preferenze espresse a favore e contro. Il Partito della Rifondazione Comunista locale ha festeggiato questa vittoria, considerando il risultato come inaspettato e di grande rilievo. La vittoria è stata commentata dal rappresentante del partito, che ha sottolineato come il margine di vantaggio sia risultato significativo.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Quasi sette punti percentuali di differenza tra il sì e il no: è questo il risultato che il Mirko Vichi e il Partito della Rifondazione Comunista del Valdarno celebrano dopo il recente referendum, definendolo “impensabile” per molti. «È il frutto del lavoro di tutte e tutti: sia del comitato politico, di cui facevamo parte come partito, sia di quello dei magistrati, che hanno condotto una campagna straordinaria», spiega Vichi. «Abbiamo presidiato stazioni, mercati e fabbriche, organizzato gazebo e distribuito volantini per spiegare l’importanza del referendum, che riguardava direttamente la vita delle persone». Secondo il PRC, dietro il singolo quesito si nascondeva «un progetto preoccupante: mettere da parte la magistratura per avere mani libere». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, il PRC Valdarno celebra la vittoria: “Un risultato impensabile, quasi sette punti di margine”

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