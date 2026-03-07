Lotta Scudetto riaperta in caso di vittoria del Milan? Vieri sicuro | I sette punti di margine peserebbero

Christian Vieri ha commentato la situazione del campionato italiano, affermando che in caso di vittoria del Milan, i sette punti di margine attuali potrebbero risultare determinanti per la corsa allo scudetto. La sua opinione si basa sulla posizione attuale delle squadre e sull’impatto di una vittoria del club rossonero. La discussione riguarda principalmente le conseguenze di un eventuale successo del Milan in classifica.

Il derby di Milano si avvicina e le voci degli ex protagonisti della gara sono sempre di più. Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', è presente una lunga intervista in esclusiva all'ex attaccante del Milan e dell'Inter Christian Vieri. In particolare, 'Bobo' si è soffermato su alcuni giocatori delle squadre. Partendo dai portieri: "Sommer è sempre un portiere solido, però Maignan sta facendo cose fuori dal normale". Poi, su chi toglierebbe dalle due rose: "Oggi dico Leao, Modric, Rabiot e Maignan. E all'Inter sette-otto, perché Lautaro lo ha già tolto un infortunio". Non solo sui singoli, Vieri ha espresso la sua opinione sul discorso Scudetto, affermando che anche in caso di vittoria del Milan, il +7 dell'Inter sarebbe un distacco troppo ampio.

