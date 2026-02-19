Luca Josi, noto imprenditore della comunicazione ed ex socialista, ha commentato il dibattito sulla riforma della giustizia, rifiutando le accuse di crisi democratica. La sua posizione arriva dopo le critiche di Marco Travaglio, che aveva messo in discussione la stabilità del sistema. Josi ha spiegato che il referendum non mette a rischio la tenuta democratica, sottolineando che le riforme sono parte di un normale processo di miglioramento. Ha anche aggiunto che il sistema giudiziario italiano necessita di cambiamenti concreti e ben definiti.

Nel dibattito sempre più acceso sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, si inserisce la voce di Luca Josi, imprenditore della comunicazione ed ex esponente socialista, intervenuto durante la trasmissione “Otto e Mezzo” su La7. Josi ha replicato alle critiche del direttore del “Fatto Quotidiano” Marco Travaglio, che nei giorni scorsi aveva espresso forte preoccupazione per il rischio che la riforma possa trasformare il pubblico ministero in una figura assimilabile a un avvocato dell'accusa. Pur riconoscendo la fondatezza di tali timori, Josi ha adottato una linea più cauta e pragmatica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Josi smonta il teorema di Travaglio: “Referendum? La tenuta democratica non è messa in discussione”

Referendum, Travaglio smonta la tesi di Sallusti e la card del Comitato Sì: “Il No non c’entra niente con Torino”. Su La7Questa sera a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti si sono affrontati in diretta.

Capaci, la “pista nera” crolla in Antimafia: De Luca smonta il teorema di ReportIl procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha smontato definitivamente la teoria della “pista nera” sull’attentato di Capaci.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.