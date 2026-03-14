No al referendum il circolo Pd di Pellaro lancia un forte richiamo alla partecipazione democratica

Il circolo del Partito Democratico di Pellaro ha organizzato un evento pubblico nel ristorante La Lampara, situato sul lungomare, venerdì scorso. L’iniziativa, promossa dal segretario locale Paolo Scudo, ha affrontato il tema del referendum costituzionale e ha invitato i cittadini a partecipare attivamente alla discussione democratica. L’incontro ha coinvolto un pubblico presente nel locale, interessato alle questioni politiche del momento.

Nel corso dell'incontro, un appello è stato, inoltre, rivolto dal segretario Scudo alla partecipazione alle primarie di coalizione del centrosinistra ed è stato sottolineato il sostegno a Mimmo Battaglia L’incontro, molto partecipato e animato da interessanti interventi dei cittadini, ha rappresentato un momento importante di confronto e approfondimento sui contenuti della proposta referendaria. A dialogare con i presenti sono stati il magistrato Santo Melidona e Ciccio Riccio, già dirigente nazionale del Partito Comunista Italiano, Partito Democratico della Sinistra e Democratici di Sinistra. A coordinare i lavori è stata la dirigente Barbara Panetta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati "Donne, partecipazione, futuro": se ne parla in un incontro al Circolo Pd Cava-VillanovaPrevisti i saluti di Elisa Massa, segretaria Circolo Pd Cava-Villanova, Michele Valli, segretario comunale Pd Forlì, e Enrico Monti, segretario... Al debutto Profezie per la pace: "Forte richiamo alla coscienza"Si apre domani nella Sala delle feste del Museo del tessile la mostra Profezie per la pace. Tutti gli aggiornamenti su No al referendum il circolo Pd di... Temi più discussi: Referendum giustizia, tutto pronto per il confronto a Pellaro a sostegno delle ragioni del No; Referendum: incontro In nome del Popolo Italiano vota no; Referendum giustizia tutto pronto per il confronto a Pellaro a sostegno delle ragioni del No. Evento Circolo PD a Reggio Calabria: tra No al Referendum e sostegno a Battaglia per le primarieSi è svolta venerdì 13 marzo, presso il ristorante La Lampara, sul lungomare di Pellaro, l’iniziativa pubblica promossa dal locale Circolo del Partito Democratico, guidato dal segretario Paolo Scudo, ... strettoweb.com Referendum Giustizia, iniziativa di Pellaro a sostegno delle ragioni del NoSi terrà Venerdì 13 marzo alle ore 17.30 presso il ristorante La Lampara, sul lungomare di Pellaro, a Reggio Calabria, l’iniziativa promossa dal Circolo Pd locale per discutere delle ragioni del ‘No ... strettoweb.com Da tripla la sfida tra Bovalinese e Sporting Polistena, mentre la capolista Deliese farà visita al Capo Vaticano. La Pro Pellaro cerca punti playoff contro l'Atletico Maida - facebook.com facebook Pioggia di gol contro i pari età del Bocale Pellaro Admo x.com