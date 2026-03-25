L'Inter sta lavorando alla cessione del difensore che sarebbe stato scelto dal direttore sportivo del Barcellona per rinforzare la linea difensiva. La trattativa potrebbe portare a un incasso record per i nerazzurri, che attendono di definire i dettagli dell’accordo. La cessione è considerata una delle più importanti nel mercato attuale e potrebbe generare una plusvalenza significativa per il club italiano.

Inter News 24 Bastoni Barcellona, il difensore è il prescelto di Deco per rinforzare la difesa blaugrana, garantendo alla Beneamata un incasso clamoroso. Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe presto tingersi di blaugrana. Il centrale dei nerazzurri, pilastro della retroguardia di Cristian Chivu, è diventato l’obiettivo numero uno del Barcellona per la prossima estate. Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i contatti tra le parti sono ormai costanti, con il club catalano pronto a mettere sul piatto una cifra che farebbe vacillare la dirigenza di Viale della Liberazione. Ma a rendere l’operazione davvero incredibile non è solo il valore tecnico, bensì l’impatto economico sui conti meneghini. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni Barcellona, l’Inter prepara la plusvalenza record: quanto incasserebbero i nerazzurri

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