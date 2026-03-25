Bastoni Barcellona pronta una plusvalenza monstre per i nerazzurri! Ecco quanto potrebbe incassare l’Inter

L'Inter sta valutando la cessione del difensore Alessandro Bastoni al Barcellona. Secondo le indiscrezioni, la trattativa potrebbe portare a una plusvalenza record per i nerazzurri, che si sono preparati a incassare una cifra elevata dalla transazione. La possibile partenza del calciatore apre scenari significativi per il club milanese, in attesa di sviluppi ufficiali.

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