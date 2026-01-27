BandoSubito ha raccolto 2 milioni di euro per facilitare l’accesso ai fondi pubblici alle imprese italiane, grazie al supporto di investitori come Zest, Tinexta, Intesa Sanpaolo e altri. La piattaforma, nata due anni fa da un’idea di giovani imprenditori, mira a semplificare le procedure di finanziamento per le aziende italiane, ampliando le opportunità di crescita e sviluppo nel contesto economico attuale.

Nata appena due anni fa da un’idea di tre giovani imprenditori (Ciro Borrelli, Carlo Vespa, Saverio Salaris), BandoSubito annuncia un round di finanziamento da 2 milioni di euro, raccolti con il supporto di Zest grazie alla partecipazione delle sue Joint Venture paritetiche - OpenT, nata in collaborazione con Tinexta; Apside, lanciata insieme a Intesa Sanpaolo, e l’acceleratore Fin+Tech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP dedicato a Fintech e Insurtech, che vede tra i promoter anche Credem e Nexi - tutte coinvolte in qualità di investitori. Al round hanno inoltre partecipato diversi investitori privati, tra cui Andrea Piol, Investor E Advisor con oltre 30 anni di esperienza nel settore IT. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - BandoSubito raccoglie 2 milioni di euro per rendere accessibili i fondi pubblici a tutte le imprese italiane

Approfondimenti su BandoSubito

BandoSubito, startup italiana, ha raccolto 2 milioni di euro per rendere più accessibili i bandi pubblici attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

Ferrara beneficia di 60 milioni di euro provenienti da fondi europei, destinati a interventi pubblici e privati.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su BandoSubito

La Startup BandoSubito raccoglie 2 milioni per democratizzare l’accesso ai bandi con l’AILa startup torinese chiude un round con il supporto di investitori istituzionali e VC specialistici, obiettivo: semplificare la ricerca, la candidatura e la gestione dei bandi tramite l’intelligenza a ... msn.com

L’AI di BandoSubito raccoglie 2 milioni di euro e si butta sui mercati spagnolo, tedesco e franceseLa startup sfrutta l'AI e l'automatizzazione dei processi per snellire la burocrazia e facilitare l'accesso alle risorse ... startupitalia.eu