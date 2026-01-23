Il Ministero della Cultura ha annunciato un finanziamento di 3 milioni di euro destinato al restauro dell’ala lunga del Castello di Melegnano. Questa cifra permetterà di preservare e valorizzare gli affreschi del Cinquecento presenti nell’edificio, contribuendo al recupero storico e culturale della struttura. Gli interventi garantiranno il mantenimento del patrimonio artistico e architettonico, rendendo nuovamente fruibile un importante sito storico della zona.

Dal Ministero della cultura sono in arrivo 3 milioni di euro per il restauro dell’ ala lunga del castello di Melegnano: e così, anche gli affreschi del Cinquecento torneranno a splendere. Ad annunciare lo stanziamento, che riguarda il settore dell’antico fortino di proprietà della Città Metropolitana di Milano, è il Comune di Melegnano, a sua volta proprietario dell’ala corta e del corpo centrale del maniero. "Questo significativo finanziamento è il risultato di una stretta e proficua collaborazione tra l’assessorato al marketing territoriale del Comune di Melegnano e il Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, che sin dall’inizio ha dimostrato attenzione, sensibilità e disponibilità nei confronti del patrimonio culturale melegnanese – osservano il sindaco Vito Bellomo e l’assessore Cristiano Vailati –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre milioni al Castello di Melegnano

Castello di Melegnano in sicurezza: "Servono 700mila euro per i lavori"Il castello di Melegnano richiede interventi di manutenzione per garantire la sua sicurezza.

Castello Mediceo, arrivano tre milioni dal Ministero: un finanziamento senza precedenti per MelegnanoIn arrivo un tesoretto per il restauro dell’ala lunga: svolta storica per il patrimonio culturale della città e nuove prospettive di valorizzazione ... 7giorni.info

